نائب رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا عسكريا سعوديا

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي، عمق العلاقات الأخوية الأردنية السعودية والحرص على تطويرها على مختلف الصعد، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين. اضافة اعلان





جاء ذلك لدى لقائه بدار مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وفدا عسكريا من منتسبي برنامج الدراسات الاستراتيجية والكادر التعليمي في كلية القيادة والأركان السعودية.



وقال النائب الصفدي إن العلاقات التاريخية التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني، واخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المبنية على روابط الأخوة والدم والمصير، تدعونا إلى تعزيز الجهود المشتركة وتنسيق المواقف لخدمة لقضايا الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن الأردن خطا خطوات نوعية على طريق مسيرة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك، والتي عبر عنها في تشكيل اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، مؤكدا أن الأردن من أوائل الدول العربية المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب.



وعرض الصفدي بهذا الصدد لحزمة التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب أخيرا الداعمة لمسيرة الإصلاحات السياسية، لافتا إلى أن الأردن دخل مئويته الثانية وهو عازم على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية تضمن الوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية وحكومات برلمانية وحياة حزبية فاعلة.



وقال إن مجلس النواب يؤمن بواجبه في الوقوف خلف قيادته الساعية إلى إعلاء شأن الدولة الأردنية وتعزيز وجودها عبر تعزيز الأمن العربي المشترك، مشددا على أهمية التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



ولفت إلى الدور الدستوري المناط بالسلطة التشريعية، وكذلك شكل العلاقة بين مجلس النواب والسلطات الأخرى المبنية على التعاون والتكامل المثمر تجاه النهوض بالمصالح الوطنية العليا.



من جهته، أكد الوفد عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين والشعبين الشقيقين، والحرص على تمتينها وتوثيقها في المجالات كافة، لافتا إلى وحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع البلدين.



وقال إن السعودية والأردن بقيادتيهما الحكيمتين استطاعتا تجاوز العديد من التحديات التي تحيط بنا، الأمر الذي يتطلب تعزيز الجهود والمواقف لحماية المصالح المشتركة.



وثمن الوفد الدور المحوري لمجلس النواب، والجهود التي يضطلع بها لتحقيق مصالح الأردن، معربين عن فخرهم بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه الأردن على مختلف الأصعدة.