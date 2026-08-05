نائب: سنواصل العمل بما يحفظ مصالح الوطن ورفاه المواطنين

10:43 ص

الوكيل الإخباري- أكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، أن التوجيهات الملكية السامية التي صدرت خلال الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك عبد الله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، لمتابعة إجراءات الحكومة في تعزيز أمن الطاقة والغذاء، تمثل خارطة طريق وطنية لترسيخ الأمن الاستراتيجي للمملكة في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. اضافة اعلان





وقال المصري إن حرص جلالة الملك على متابعة هذا الملف الحيوي بشكل مباشر يعكس الرؤية الاستراتيجية التي يقود بها الدولة الأردنية، والهادفة إلى تعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات وضمان استدامة تزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء والطاقة، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.



وأضاف أن كتلة عزم النيابية تنظر باهتمام بالغ إلى التوجيهات الملكية المتعلقة بالمضي في إعداد وتنفيذ خطط لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة، والحفاظ على مخزون غذائي آمن وكافٍ من الحبوب والسلع الأساسية، إلى جانب تطوير آليات إدارة هذا المخزون ورفع جاهزية المنظومة الوطنية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الوطني.



وأشار المصري إلى أن مواصلة تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في مشاريع الطاقة المحلية والمتجددة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي التخزين والنقل، تمثل خطوات استراتيجية تسهم في رفع مستويات الاكتفاء الذاتي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.



وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن توفير البيئة التشريعية الداعمة لتنفيذ التوجيهات الملكية بكفاءة وسرعة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والطاقة وفق أفضل الممارسات.



وجدد التأكيد على أن كتلة عزم النيابية تقف خلف القيادة الهاشمية، وستواصل دعم كل السياسات والإجراءات الوطنية التي تسهم في تعزيز صمود الأردن، وترسيخ أمنه الغذائي والطاقي، بما يحفظ مصالح الوطن ويعزز رفاه المواطنين.





