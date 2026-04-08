نائب: شهادات ثانوية عامة أجنبية تباع بالسوق السوداء

الوكيل الإخباري - كشف النائب ناصر النواصرة أن شهادات الثانوية العامة الأجنبية باتت مصدر تكسب من بعض مراكز الخدمات الطلابية التي تسهل سفر الطلاب الأردنيين إلى عدد من البلدان للحصول عليها.

وقال النواصرة خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إن شهادات الثانوية العامة الأجنبية أصبحت تباع بالسوق السوداء في مصر وتركيا واليمن.

وأضاف أن عدد من الطلاب ممن حصلوا على موافقة التعليم العالي جرى لاحقا فصلهم من الجامعات بسبب عدم صحة أختام الشهادات.

وأشار النواصرة إلى أن شقيقين درسوا بنفس المدرسة في الخارج الأول فصلوه لعدم صحة ختم الشهادة، بينما بقي الطالب الآخر في الجامعة.

ويناقش مجلس النواب في هذه الأثناء مشروع قانون التربية والموارد البشرية لسنة 2026.