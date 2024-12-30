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نائب للصفدي: أنا ما بحترم هذا الوزير

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أرشيفية
الإثنين، 30-12-2024 11:38 ص
الوكيل الإخباري- استهجن النائب محمود النعيمات عدم استجابة وزراء في حكومة جعفر حسان للملاحظات التي يرسلها لهم، مؤكدا أنه لا يحترم الوزير الذي لا يرد عليه.اضافة اعلان


وقال النعيمات خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن هناك وزراء لا يهتمون بالملاحظات والطلبات التي يرسلها لهم، لافتا إلى أنه سيضطر لإخراج أي وزير لا يرد على ملاحظاته خلال أسبوع.

وقاطع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي النائب خلال حديثه بأنه لا يحق له إخراج أي وزير، ليرد النعيمات عليه بأنه لا يريد للحكومة أن تركب على النواب ليثني الصفدي عليه.

وكان عقد مجلس النواب جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023.
 
gnews

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