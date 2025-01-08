نائب للكيان الإسرائيلي: فشرت

الوكيل الإخباري - رد النائب سالم أبو دولة على نشر حسابات إسرائيلية لخرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل وتشمل أجزاء من الأردن والأراضي ولبنان وسوريا بقوله للكيان الإسرائيلي، "خسئت وخبت وفشرت".

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وقال أبو دولة اليوم الأربعاء، إنه لن يكون لإسرائيل ومن يشد على يديها موطئ قدم في الأردن ما دام في الأردنيين خافق ينبض ودم يسري في العروق، واصفا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالنجس.

ودعا الحكومة إلى اتخاذ قرار جريء وجاد وصارم بهذا الشأن في ظل استمرار العنهجية الصهيونية يتضمن إلغاء اتفاقيات السلام وجميع المعاهدات مع إسرائيل لأنها لا تعرف السلام.