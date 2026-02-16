الإثنين 2026-02-16 03:32 م

نائب: وجهت رسائل لوزير باللغة الإنجليزية لعله يرد بعد تجاهله اتصالاتي ورسائلي

الإثنين، 16-02-2026 01:24 م
الوكيل الإخباري- عبّر النائب فراس القبلان عن استيائه من عدم رد أحد الوزراء على اتصالاته ورسائله.اضافة اعلان


وقال القبلان خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إنه أرسل آخر رسالة للوزير المعني باللغة الإنجليزية لعله يرد إذا لم يكن يفهم رسائله باللغة العربية، ما دفعه للتواصل مع مدير مكتبه والطلب منه الرد عليه.

وأضاف أنه لا يعلم ماذا يفعل مع تجاهل الوزير اتصالاته ورسائله.
 
 


