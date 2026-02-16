نائب: وجهت رسائل لوزير باللغة الإنجليزية لعله يرد بعد تجاهله اتصالاتي ورسائلي

01:24 م

الوكيل الإخباري- عبّر النائب فراس القبلان عن استيائه من عدم رد أحد الوزراء على اتصالاته ورسائله.





وقال القبلان خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إنه أرسل آخر رسالة للوزير المعني باللغة الإنجليزية لعله يرد إذا لم يكن يفهم رسائله باللغة العربية، ما دفعه للتواصل مع مدير مكتبه والطلب منه الرد عليه.



وأضاف أنه لا يعلم ماذا يفعل مع تجاهل الوزير اتصالاته ورسائله.

