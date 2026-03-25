نائب يدعو رئيس الوزراء لطمأنة الشعب الأردني

الوكيل الإخباري- طالب النائب محمد الظهراوي رئيس الوزراء بالخروج على الشعب الأردني وتوضيح ما يجري في المنطقة وأثره على الأردن.





وقال الظهراوي خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إنه على رئيس الوزراء طمأنة الشعب الأردني على الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الحالية.



وأضاف: "المواطنين ما تركوا بابور ولا شموع ولا بنزين.. وكيلو البندورة صارت دينار ونصف ليش هي بتمر من مضيق هرمز".





