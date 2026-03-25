نائب يدعو لتغليظ العقوبات على جرائم المخدرات

الوكيل الإخباري- دعا النائب خالد أبو حسان إلى تغليظ العقوبات على جرائم المخدرات في الأردن.





وقال أبو حسان، اليوم الأربعاء، إنه يجب علينا دق ناقوس الخطر مع انتشار آفة المخدرات في المملكة.



وأضاف أنه يجب تعديل القوانين وتغليظ العقوبات بشكل أقسى وأكبر تغليظ على مرتبكي جرائم المخدرات.



وترحم أبو حسان على شهداء الأمن العام الذين ارتقوا خلال مداهمة أمنية على أحد تجار المخدرات مؤخرا.





