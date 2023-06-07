نائب يرجح تعديل وزاري على حكومة الخصاونة

الوكيل الاخباري - رجح النائب عمر العياصرة أن يجري رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعديلا على حكومته لغايات الترشيق ، مرجحا في الوقت ذاته بقاء الحكومة والبرلمان.



ودعا العياصرة الحكومة في تصريحات صحفية مساء الاربعاء الى الاستعداد الجيد العام القادم وذلك لإجراء الانتخابات والتي ستخرج مجلسا يحوي أحزابا وبرامج سياسية .



وعرف العياصرة النخب بأنها التي تفهم استراتيجيات الدولة ، مشيرا الى أنها مغيبة ، مبينا أن الآلية الأولى لانتاج النخب هي البرلمان ثم المعارضة.

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