الأربعاء 07-06-2023
الوكيل الاخباري

نائب يرجح تعديل وزاري على حكومة الخصاونة

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الأربعاء، 07-06-2023 08:54 م

نائب يرجح تعديل وزاري على حكومة الخصاونة

بشر-الخصاونة


الوكيل الاخباري - رجح النائب عمر العياصرة أن يجري رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعديلا على حكومته لغايات الترشيق ، مرجحا في الوقت ذاته بقاء الحكومة والبرلمان.

ودعا العياصرة الحكومة في تصريحات صحفية مساء الاربعاء الى الاستعداد الجيد العام القادم وذلك لإجراء الانتخابات والتي ستخرج مجلسا يحوي أحزابا وبرامج سياسية .

وعرف العياصرة النخب بأنها التي تفهم استراتيجيات الدولة ، مشيرا الى أنها مغيبة ، مبينا أن الآلية الأولى لانتاج النخب هي البرلمان ثم المعارضة.

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