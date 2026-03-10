الثلاثاء 2026-03-10 01:03 م

نائب يسأل: أين الدراسة الاكتوارية للضمان؟.. ورئيس لجنة العمل يرد عليه

الثلاثاء، 10-03-2026 12:57 م
الوكيل الإخباري-  تساءل النائب فراس القبلان عن الدراسة الاكتوارية التي أجريت مؤخرا للضمان الاجتماعي.اضافة اعلان


وقال القبلان خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إنه لم يطلع على الدراسة حتى الآن رغم أهميتها الكبيرة والتي جاءت على إثرها تعديلات مشروع الضمان الاجتماعي.

بدوره أكد رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري أن الدراسة موجودة ولكنها باللغة الإنجليزية.

وأوضح أنه طلب إرسال الدراسة على الترجمة قبل تزويد النواب بنسخة عنها.
 
 


ز

ت

