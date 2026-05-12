الثلاثاء 2026-05-12 02:47 م

نائب يسأل الحكومة عن مبالغ وأراضٍ صُرفت لنواب ومنح لتربية قطط ونعام

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 12-05-2026 01:58 م

الوكيل الإخباري- وجه النائب محمد المراعية سؤالا نيابيا إلى الحكومة حول ما جاء على لسان النائب مصطفى العماوي، مطالبا بتوضيحات تتعلق بمكافآت مالية بعشرات آلاف الدنانير وأراضٍ حصل عليها نواب، وفي أي عهدٍ للحكومات تم ذلك.

كما طالب المراعية بتفاصيل المنحة التي تم صرفها من الحكومة بقيمة 500 ألف دينار تحت بند تربية القطط مقابل الأجر، وأخرى بقيمة 400 ألف دينار لتربية نعام، وما هي الجهة المستفيدة منها.

وتالياً الأسئلة:

اضافة اعلان

 


Image1_520261213573427861852.jpg
Image2_520261213573427861852.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن يدين التسلل المسلح إلى جزيرة بوبيان ويؤكد دعمه الكامل للكويت

أخبار محلية الأردن يدين التسلل المسلح إلى جزيرة بوبيان ويؤكد دعمه الكامل للكويت

ب

أخبار محلية المناطق الحرة تطالب بشمول رؤوس القاطرات المتعاقد عليها سابقا بقرار مجلس الوزراء

ب

أخبار محلية بلدية معان تطلق منظومة موحدة للشكاوى والاقتراحات وفق معايير التميز الحكومي

قطر: على إيران عدم استخدام مضيق هرمز "لابتزاز" دول الخليج

عربي ودولي قطر: على إيران عدم استخدام مضيق هرمز "لابتزاز" دول الخليج

الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات

أخبار محلية الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات

الكويت: اشتباك مع متسللين من الحرس الثوري الإيراني

عربي ودولي الكويت: اشتباك مع متسللين من الحرس الثوري الإيراني

ب

شؤون برلمانية نائب يسأل الحكومة عن مبالغ وأراضٍ صُرفت لنواب ومنح لتربية قطط ونعام

تعبيرية

تكنولوجيا غوغل تطلق حلًا مجانيًا لإنعاش أجهزة ويندوز 10 القديمة



 
 






الأكثر مشاهدة

 