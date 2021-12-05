نائب يسأل الخصاونة عن إلغاء قرار وقف الحفلات الغنائية في عمّان - تفاصيل

الوكيل الإخباري - وجه النائب المحامي صالح العرموطي اليوم الأحد، 12 سؤالا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول الاسباب التي دفعت وزير الداخلية لإلغاء قرار محافظ العاصمة المتعلق بوقف الحفلات الغنائية والمناسبات في عمان استنادا لأوامر الدفاع وخلال اقل من 12 ساعة.



وسأل العرموطي: "ما هي الضغوطات التي مورست على وزير الداخلية لاتخاذ هذا القرار المخالف لأوامر الدفاع بشكل واضح وجلي دون أن يكون هناك تنسيق او تعاون بين الجهات المختصة؟".



وطلب العرموطي معرفة الحفلات والمناسبات التي تمت الموافقة عليها وسبب التضارب في القرارات بين المسؤولين، بالاضافة الى السماح بإقامة تجمعات واحتفالات كبيرة تخللها مخالفات صارخة لاوامر الدفاع، ما أثار إستهجان الأردنيين.



وتساءل أيضا، حول سبب تعامل الحكومة مع ملف كورونا على انه ملف سياسي وليس صحي، مشيرا الى ان اوامر الدفاع مطبقة من سنة وسبعة اشهر اصبحت تشكل خرقا للدستور وخنقا لحرية الرأي والتعبير، الى جانب ان قانون الصحة العامة يفي بالوقاية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.



وجاءت أسئلة العرموطي استنادا لأحكام المادة "96" من الدستور وعملا بأحكام المادة "118" من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتاليا نصها:

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