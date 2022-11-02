نائب يسأل رئيس الوزراء عن شارع ( أمية بنت عبد شمس )

الوكيل الإخباري - وجّه النائب صالح العرموطي سؤالاً لرئيس الوزراء بشر الخصاونة عن تسمية شارع في عمان باسم ( أمية بنت عبد شمس).

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وقال العرموطي في السؤال:" لماذا قامت أمانة عمان بتركيب لوحة في منطقة العبدلي بموقف باص عمان تحمل اسم شارع ( أمية بنت عبد شمس) مستندين أنه أنثى وليس ذكر".

واردف:" هل يعلم دولة رئيس الوزراء أن المراجع التاريخية تثبت أنه رجل وأحد بطون قبيلة قريش وهو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد شمس، وهو جد خلفاء الدولة الأموية".

وتالياً نص سؤال العرموطي:



اسـتنادا لأحكـام المـادة (96) مـن الدستور وعمـلاً بأحكـام المـادة (١١٨) مـن النظـام الـداخلي

لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء



1. لماذا قامت أمانة عمان بتركيب لوحة في منطقة العبدلي بموقف باص عمان تحمل اسم شارع ( أمية بنت عبد شمس) مستندين أنه أنثى وليس ذكر.



۲. هل يعلم دولة رئيس الوزراء أن المراجع التاريخية تثبت أنه رجل وأحد بطون قبيلة قريش وهو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد شمس، وهو جد خلفاء الدولة الأموية.



3. ما هي الأسس والإجراءات المتبعة لإطلاق التسميات على الشوارع ، وهل تخضع للمراقبة قبل إطلاق التسمية