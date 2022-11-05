نائب يسأل عن التحقيق بالتجاوزات في دارة وصفي

الوكيل الإخباري -
وجه النائب خليل عطية، سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول نتائج لجنة التحقيق بالتجاوزات التي ارتكبت بحق دارة الشهيد وصفي التل ومتحفه، مطالبا بتزويده بها ان وجدت:اضافة اعلان
وتاليا نص الأسئلة:
معالي رئيس مجلس النواب
استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام
الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
1 – لماذا لغاية تاريخه لم تظهر نتائج لجنة تحقيق التجاوزات التي ارتكبت بحق دارة الشهيد وصفي التل ومتحفه ؟ بالرغم من تعهد دولة الرئيس اظهار نتائج التحقيق بالسرعة ومرور ثلاثة اشهر على اعمال اللجنة المشكلة من امانة عمان الكبرى ؟
2 – تزويدي بالإجراءات وأية نتائج أولية ظهرت بخصوص اعمال اللجنة ؟
3 – هل في حقيقة الأمر (التسويفي و المماطل) أيادي تعمل على إخفاء وعدم اظهار أية نتائج ؟
4 – تزويدي بالإجراءات التي اتخذتها الامانة بعد حادثة التعدي على دارة الشهيد ومتحفه ان وجدت ؟
5 – هل في حقيقة الامر ظهر للعيان بأن المقصود هم تيار (الوصفيون الجدد) بالتضيق عليهم ومنذ بدأ التعدي على دارة الشهيد ومتحفه وعدم اظهار نتائج التحقيق التي تعهد بها دولة الرئيس ؟
6 – ما هي الاستعدادات للاحتفالية القادمة بدارة ومتحف الشهيد وصفي التل في ظل التوجه لتحجيم تلك الفعالية وعدم اظهارها بالشكل الذي يليق بالمنجزات والمكتسبات العامة وقدوة الأبطال للشعب الأردني ؟