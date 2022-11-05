السبت 05-11-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 05-11-2022 03:35 م

نائب يسأل عن التحقيق بالتجاوزات في دارة وصفي

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الوكيل الإخباري - وجه النائب خليل عطية، سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول نتائج لجنة التحقيق بالتجاوزات التي ارتكبت بحق دارة الشهيد وصفي التل ومتحفه، مطالبا بتزويده بها ان وجدت:اضافة اعلان


وتاليا نص الأسئلة:

معالي رئيس مجلس النواب
استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام

الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :

1 – لماذا لغاية تاريخه لم تظهر نتائج لجنة تحقيق التجاوزات التي ارتكبت بحق دارة الشهيد وصفي التل ومتحفه ؟ بالرغم من تعهد دولة الرئيس اظهار نتائج التحقيق بالسرعة ومرور ثلاثة اشهر على اعمال اللجنة المشكلة من امانة عمان الكبرى ؟

2 – تزويدي بالإجراءات وأية نتائج أولية ظهرت بخصوص اعمال اللجنة ؟

3 – هل في حقيقة الأمر (التسويفي و المماطل) أيادي تعمل على إخفاء وعدم اظهار أية نتائج ؟

4 – تزويدي بالإجراءات التي اتخذتها الامانة بعد حادثة التعدي على دارة الشهيد ومتحفه ان وجدت ؟

5 – هل في حقيقة الامر ظهر للعيان بأن المقصود هم تيار (الوصفيون الجدد) بالتضيق عليهم ومنذ بدأ التعدي على دارة الشهيد ومتحفه وعدم اظهار نتائج التحقيق التي تعهد بها دولة الرئيس ؟

6 – ما هي الاستعدادات للاحتفالية القادمة بدارة ومتحف الشهيد وصفي التل في ظل التوجه لتحجيم تلك الفعالية وعدم اظهارها بالشكل الذي يليق بالمنجزات والمكتسبات العامة وقدوة الأبطال للشعب الأردني ؟

 




 

 


 

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