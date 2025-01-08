نائب يطالب بإعادة خدمة العلم لمواجهة مطامع الاحتلال

الوكيل الإخباري - طالب النائب رائد القطامين بإعادة العمل بخدمة العلم والجيش الشعبي استعدادا لمواجهة العدو الإسرائيلي الذي لا يخفي أطماعه في المنطقة.

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وقال القطامين اليوم الأربعاء، إنه يجب العمل على تمتين الجبهة الداخلية ودعم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بالأسلحة النوعية والتدريب المستمر.

وكانت نشرت حسابات إسرائيلية لخرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل وتشمل أجزاء من الأردن والأراضي ولبنان وسوريا.

ورفض مجلس النواب ما جاء في تلك الخرائط مؤكدا أنه لا يمكن السكوت عن تصرفات الاحتلال التحريضية التي تكشف عن أطماعه.