نائب يطالب بإعادة خدمة العلم لمواجهة مطامع الاحتلال

وقال القطامين اليوم الأربعاء، إنه يجب العمل على تمتين الجبهة الداخلية ودعم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بالأسلحة النوعية والتدريب المستمر.
وكانت نشرت حسابات إسرائيلية لخرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل وتشمل أجزاء من الأردن والأراضي ولبنان وسوريا.
ورفض مجلس النواب ما جاء في تلك الخرائط مؤكدا أنه لا يمكن السكوت عن تصرفات الاحتلال التحريضية التي تكشف عن أطماعه.
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