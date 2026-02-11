نائب يطالب بتخفيض قيمة فواتير الكهرباء الشهرية

وقال العموش خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء يجب أن ينعكس على قيمة الفواتير.
وأضاف أن المواطن يجب أن يلمس تخفيض الكلفة وأن ينعكس ذلك على قيمة الفواتير، لافتا إلى أن هناك مواطنين غير قادرين على تسديد الفواتير، والكهرباء مقطوعة عن منازلهم.
وأشار العموش إلى ضرورة ربط تخفيض كلف التوليد وعكسها على فواتير الكهرباء للمواطنين مما يؤدي إلى دعمهم والتخفيف عليهم.
