الأربعاء 2026-03-11 02:43 م

نائب يطالب بتطبيق الحد وقطع يد كل من يمد يده على المال العام

الأربعاء، 11-03-2026 01:28 م
الوكيل الإخباري- طالب النائب أحمد القطاونة بتطبيق الحد على كل شخص يمد يده على المال العام.اضافة اعلان


وقال القطاونة خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إنه يجب قطع يد كل من يمد يده على المال العام، وأن تنفيذ هذه العقوبة على عدد من الأشخاص سيشكل ردعا للاعتداء على المال العام.

وأضاف أنه يجب تفعيل القاعدة التي تنص على "من أين لك هذا؟" وتشديد الرقابة على المال العام والحرص عليه وعدم التجاوز والاعتداء عليه.

وأشار القطاونة إلى أن الولاء والانتماء بحماية وصون المال العام وليس بالشعارات.
 
 


