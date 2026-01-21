نائب يطالب بتكريم عمرو طرزان

الوكيل الإخباري- طالب النائب معتز أبو رمان الحكومة بتكريم صانع المحتوى المصري عمرو طرزان، تقديرا لما قدمه من محتوى إعلامي إيجابي عكس صورة مشرقة عن الأردن والأردنيين.

وأشاد أبو رمان خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، بالمحتوى الذي يقدمه طرزان خلال جولاته في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أنه نقل صورة مميزة عن المجتمع الأردني والمواقع السياحية بأسلوب عفوي وصل إلى جمهور واسع.