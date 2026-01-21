نائب يطالب بتكريم عمرو طرزان

وأشاد أبو رمان خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، بالمحتوى الذي يقدمه طرزان خلال جولاته في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أنه نقل صورة مميزة عن المجتمع الأردني والمواقع السياحية بأسلوب عفوي وصل إلى جمهور واسع.
وأضاف أن صانع المحتوى المصري أنجز بإمكانيات بسيطة لا تتجاوز كاميرا هاتفه المحمول، ما عجزت عنه بعض الجهات المختصة في الترويج السياحي، معتبرا أن ما قدمه يعد نموذجا فعالا للإعلام الحديث المؤثر.
