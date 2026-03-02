نائب يطالب بصدور عفو عام

وقال الظهراوي خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين: "مع قرب حلول عيد الفطر.. نتمنى من الأب والأخ الحاني على شعبه جلالة الملك أن يصدر عفوا عاما عن النزلاء تخفيفا على ذويهم ومنحهم فرصة لإصلاح أنفسهم وأن يعودوا مواطنين صالحين في المجتمع".
وأضاف أنه يجب شمول كل النزلاء الحاصلين على صلح عشائري واسقاط الحق الشخصي ولم يبق لهم إلا الحق العام.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يقر مادة تحدد حالات تعويض المؤمن عليه إذا أقدم على الانتحار
-
نائب يطالب بطرد القائم بأعمال سفارة إيران وفتح الأجواء الأردنية لضرب النظام الإيراني
-
العرموطي: بالاعدادية كان يطلع اسمي بكير وبمجلس النواب بتأخر
-
وزير دولة للشؤون القانونية: يجوز تأمين الأضرار الناجمة عن الظروف الاستثنائية بشروط
-
النائب القبلان: لماذا يُطلب من المواطن تحمل نتائج خسائر شركات التأمين والرواتب العالية فيها؟
-
النواب يقرأ الفاتحة على روح الشهيد الرائد راشد الزيود
-
رئيس مجلس النواب يدين الهجمات الإيرانية على الأردن
-
مصدر نيابي يرجح مناقشة مجلس النواب معدل قانون الضمان الأربعاء المقبل