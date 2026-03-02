الإثنين 2026-03-02 03:40 م

نائب يطالب بصدور عفو عام

الإثنين، 02-03-2026 02:01 م
الوكيل الإخباري- عبر رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية رائد رباع الظهراوي عن أمله بصدر عفو عام عن النزلاء مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.اضافة اعلان


وقال الظهراوي خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين: "مع قرب حلول عيد الفطر.. نتمنى من الأب والأخ الحاني على شعبه جلالة الملك أن يصدر عفوا عاما عن النزلاء تخفيفا على ذويهم ومنحهم فرصة لإصلاح أنفسهم وأن يعودوا مواطنين صالحين في المجتمع".

وأضاف أنه يجب شمول كل النزلاء الحاصلين على صلح عشائري واسقاط الحق الشخصي ولم يبق لهم إلا الحق العام.
 
 


