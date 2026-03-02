نائب يطالب بطرد القائم بأعمال سفارة إيران وفتح الأجواء الأردنية لضرب النظام الإيراني

01:27 م

الوكيل الإخباري- طالب النائب علي الخلايلة بطرد القائم بأعمال سفارة إيران في عمّان.





وقال الخلايلة خلال جلسة تشريعية اليوم الاثنين، إن الأردن يتعرض لهجمة إرهابية من قبل النظام الإيراني، مطالبا الدبلوماسية الأردنية بطرد القائم بأعمال السفارة الإيرانية في الأردن.



وأضاف أنه يجب على الأردن فتح المجال الجوي للدول الصديقة من أجل ضرب النظام الدموي الفاسد في إيران.



وأشار الخلايلة إلى أنه لا يمكن أن نبقى في ضبط النفس في ظل تعرض الأردن للاعتداءات من الجانب الإيراني.





