نائب يطالب بعودة خدمة العلم والجيش الشعبي

وطالب مشوقة خلال مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان، بالإلتزام بعدم زيادة المديونية تحت اي ظرف، ووقف اي قروض خاضعة للمعاملات الربوية والتي هي بالأساس محرمة في الدين الاسلامي وهو دين الدولة بحسب الدستور.
وبين أنه يجب تقديم مشروع لالغاء او تعديل قانون الجرائم الإلكترونية والذي أصبح يستخدم لاغراض سياسية بشكل فاق ايام الاحكام العرفية في السابق.
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