نائب يطالب بعودة خدمة العلم والجيش الشعبي

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الوكيل الإخباري- قال النائب عدنان مشوقة إنه يجب وضع آلية لتطوير خدمة العلم وإعادة الجيش الشعبي، لكي يحظى الجميع بشرف الدفاع عن الوطن في وجه الإعتداءات. اضافة اعلان





وطالب مشوقة خلال مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان، بالإلتزام بعدم زيادة المديونية تحت اي ظرف، ووقف اي قروض خاضعة للمعاملات الربوية والتي هي بالأساس محرمة في الدين الاسلامي وهو دين الدولة بحسب الدستور.



وبين أنه يجب تقديم مشروع لالغاء او تعديل قانون الجرائم الإلكترونية والذي أصبح يستخدم لاغراض سياسية بشكل فاق ايام الاحكام العرفية في السابق.