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الأربعاء، 13-12-2023 11:41 ص

نائب يطالب وزير الدفاع بتمشيط الحدود الأردنية

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الوكيل الإخباري - طالب النائب علي الخلايلة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بصفته وزيرا للدفاع بتوجيه القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي إلى الحدود الشمالية وتمشيطها لمسافة 10 كم.

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ودعا الخلايلة خلال كلمة له في جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه يجب تمشيط الحدود وإنهاء تواجد كل من يحاول أن يعبث بأمن الأردن والأردنيين وإغراق المملكة بالمخدرات.


وقال إن تمشيط الحدود يحمي حدود الأردن ويضمن عدم استهداف الجيش ومنع دخول المخدرات إلى المملكة وتدمير أوكار المهربين المدعومين من تنظيمات ودول.

 

وكانت أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أمس الثلاثاء، عن استشهاد أحد مرتبات القوات المسلحة في اشتباك مسلّح مع مهربين على الواجهة الحدودية الشمالية الأردنية.

 




 

 


 

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