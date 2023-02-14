نائب يعتذر عن إلقاء كلمته بسبب غياب الخصاونة وكريشان

الوكيل الإخباري - اعتذر النائب توفيق المراعية عن إلقاء كلمته خلال مناقشة قرار اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة لعام 2023، اليوم الثلاثاء. اضافة اعلان





وقال المراعية، إن رئيس الحكومة بشر الخصاونة ونائبه توفيق كريشان غير حاضرين للجلسة وهو ما دفعه للاعتذار.



بدوره رد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على النواب الذين أثاروا جلبة تحت القبة، بقوله: "النواب يشرعون للأردن وليس لأشخاص"، داعيا النواب إلى استكمال مناقشة قرار اللجنة المالية".



وأضاف الصفدي أن نائب رئيس الوزراء غادر من تحت القبة لمدة دقيقتين، فيما غادر الخصاونة للقاء أعضاء مجلس الأمناء بناءً على طلب مجلس النواب.



ويستكمل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة لعام 2023.

