نائب يغيب عن أولى جلسات النواب في الدورة العادية

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الوكيل الإخباري - كشف أمين عام مجلس النواب خلال افتتاح الجلسة الأولى في الدورة العادية الأولى اليوم الاثنين، عن غياب النائب سليمان الخرابشة. اضافة اعلان





وقال أمين عام المجلس، خلال قراءة جدول أعمال الجلسة إن الغياب بعذر مسبق النائب سليمان الخرابشة.