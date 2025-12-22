نائب يفجر مفاجأة حول عدد السيارات غير المرخصة في الأردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - طالب النائب محمد جميل الظهراوي الحكومة بإيجاد حلول لمعالجة انتشار ظاهرة السيارات غير المرخصة، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

وقال الظهراوي خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن عدد المركبات غير المرخصة في شوارع الأردن يُقدَّر بنحو 300 ألف مركبة.