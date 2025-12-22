نائب يفجر مفاجأة حول عدد السيارات غير المرخصة في الأردن

وقال الظهراوي خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن عدد المركبات غير المرخصة في شوارع الأردن يُقدَّر بنحو 300 ألف مركبة.
وأضاف أن الشارع الأردني بات منشغلاً بالحديث عن المخالفات المرورية وترخيص المركبات، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ قرارات تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وإدخال الفرح إلى قلوبهم، كما فعل المنتخب الوطني لكرة القدم بإنجازاته الأخيرة.
