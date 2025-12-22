الإثنين 2025-12-22 01:30 م

نائب يفجر مفاجأة حول عدد السيارات غير المرخصة في الأردن

الإثنين، 22-12-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   طالب النائب محمد جميل الظهراوي الحكومة بإيجاد حلول لمعالجة انتشار ظاهرة السيارات غير المرخصة، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

وقال الظهراوي خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن عدد المركبات غير المرخصة في شوارع الأردن يُقدَّر بنحو 300 ألف مركبة.


وأضاف أن الشارع الأردني بات منشغلاً بالحديث عن المخالفات المرورية وترخيص المركبات، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ قرارات تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وإدخال الفرح إلى قلوبهم، كما فعل المنتخب الوطني لكرة القدم بإنجازاته الأخيرة.

 
 


