الأربعاء 15-02-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة تفتح أسواق بيع الأغنام في الجنوب اعتبارا من الجمعة

بلدية ذيبان: تحقيق إنجازات رغم شح الإمكانيات

أكثر من 8 آلاف حالة زواج مبكر في الأردن عام 2021

تنشيط السياحة: أسعار تفضيلية على رحلات الطيران الداخلي

طائرة أردنية محملة بـ 12 طناً من المساعدات الطبية تحط في دمشق - صورة

الليرة اللبنانية تواصل الانهيار .. 76 ألف ليرة تساوي دولار واحد

التربية: مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي مطلع آذار كحد أقصى

الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية

مجلس النواب يعتذر من الأطباء

نائب يطالب بتأجيل القروض 10 أشهر دون فوائد

الأربعاء، 15-02-2023 11:31 ص

نائب يقترح حلولا للقضاء على العنوسة والعزوف عن الزواج في الأردن

conditions-marriage-know-3-types-conditions-prohibited-marriage


الوكيل الإخباري - اقترح النائب عبدالرحيم المعايعة حلولا للقضاء على ارتفاع نسبة العنوسة والعزوف عن الزواج في الأردن.اضافة اعلان


وقال المعايعة خلال مناقشة قرار اللجنة المالية في مجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة لسنة 2023، اليوم الأربعاء، إن توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة المرتفعة ستحل مشكلة عزوف الشباب عن الزواج.

وأضاف أن مشكلتي الفقر والبطالة تسهمان بتشكيل ثقافة جديدة في المجتمع الأردني وهي العزوف عن الزواج، لافتا إلى أن خصخصة الشركات الكبرى والمؤسسات الأردنية حدت من استيعابها أعدادا كبيرة من العاطلين عن العمل.

وأشار المعايعة إلى أن القضاء على الفقر والبطالة يكمن بتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، محذرا من خطر انتشار آفة المخدرات.

وبيّن أن توفير فرص العمل يدفع الشباب للزواج وبناء الأسر المسؤولة عن بناء وتنشئة المجتمع الصالح بعيدا عن خطر المخدرات وغيرها من المخاطر التي تهدد الشباب واستقرار المجتمع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A0259

نواب يطالبون الحكومة بمخاطبة العالم لرفع الحصار عن سوريا

bb982959-طبيب-تعبيرية

مجلس النواب يعتذر من الأطباء

فلوس 1

نائب يطالب بتأجيل القروض 10 أشهر دون فوائد

130817_1_1570912730

مجلس النواب يطالب بدعم المتقاعدين العسكريين

0L5A6224

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

0L5A0427

النواب يصوت على مشروع قانون الموازنة العامة الأربعاء

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-02-14 at 12.27.43 PM (1)

السفير الكويتي مودعا المملكة: سيبقى الأردن في القلب

1674999121784

الصفدي وقوجيل: الأردن والجزائر قدما قوافل الشهداء دفاعاً عن فلسطين

WhatsApp Image 2023-01-22 at 3.33.27 PM

رئيس مجلس النواب يلتقي السفير القطري

0L5A0436

"قانونية الأعيان" تُقر معدل الأحوال المدنية ومعاهدة واتفاقية تسليم مجرمين

WhatsApp Image 2023-01-17 at 4.49.31 PM

الصفدي يضع ممثلي القطاع الخاص بنتائج زيارته للعراق والفرص المتاحة

1673859015119 (1)

الصفدي يطلع مجلس النواب على نتائج زيارة بغداد