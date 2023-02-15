نائب يقترح حلولا للقضاء على العنوسة والعزوف عن الزواج في الأردن

الوكيل الإخباري - اقترح النائب عبدالرحيم المعايعة حلولا للقضاء على ارتفاع نسبة العنوسة والعزوف عن الزواج في الأردن. اضافة اعلان





وقال المعايعة خلال مناقشة قرار اللجنة المالية في مجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة لسنة 2023، اليوم الأربعاء، إن توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة المرتفعة ستحل مشكلة عزوف الشباب عن الزواج.



وأضاف أن مشكلتي الفقر والبطالة تسهمان بتشكيل ثقافة جديدة في المجتمع الأردني وهي العزوف عن الزواج، لافتا إلى أن خصخصة الشركات الكبرى والمؤسسات الأردنية حدت من استيعابها أعدادا كبيرة من العاطلين عن العمل.



وأشار المعايعة إلى أن القضاء على الفقر والبطالة يكمن بتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، محذرا من خطر انتشار آفة المخدرات.



وبيّن أن توفير فرص العمل يدفع الشباب للزواج وبناء الأسر المسؤولة عن بناء وتنشئة المجتمع الصالح بعيدا عن خطر المخدرات وغيرها من المخاطر التي تهدد الشباب واستقرار المجتمع.



