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السبت، 01-10-2022 04:34 م

نائب يكشف عن دراسة جدية لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

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الوكيل الاخباري - طالب النائب عدنان مشوقة الحكومة برصد مخصصات في موازنة العام 2023 لزيادة رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين المدنين والعسكريين الذين يعانون من تدني الرواتب والتي تأكلت نتيجة ارتفاع الاسعار . 

وقال مشوقة في تصريحات صحفية ان هناك نفقات ومكافأت غير مبررة تصرف لكبار موظفي الدولة ويجب ان تقوم الحكومة بوقفها لتتمكن من زيادة رواتب الموظفين ولدينا قناعة انها تستطيع توفير مبالغ من خلال بعض الاجراءات لتوفير المخصصات لزيادة رواتب الموظفين  .

وختم مشوقة مداخلته بالقول : نعلم ان هناك دراسة جدية لزيادة الرواتب ولكن قوى الشد العكسي لاترغب بذلك خوفا من تضرر مصالحهم .

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