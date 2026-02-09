الإثنين 2026-02-09 01:09 م

نائب ينتقد رئيس الوزراء تحت القبة

الإثنين، 09-02-2026 12:34 م
الوكيل الإخباري-   انتقد النائب وليد المصري غياب رئيس الوزراء جعفر حسان عن جلسات مجلس النواب تحت القبة.اضافة اعلان


وقال المصري خلال مداخلة له خلال جلسة نيابية تشريعية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء يحضر لمدة 10 دقائق في الجلسات ويخرج.

بدوره قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن خروج رئيس الوزراء مرتبط بحضور اجتماع ضروري مرتبط بالمصلحة العامة.

ليرد المصري عليه بأن حسان يغادر في كل جلسة.
 
 


