نائب ينتقد رئيس الوزراء تحت القبة

وقال المصري خلال مداخلة له خلال جلسة نيابية تشريعية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء يحضر لمدة 10 دقائق في الجلسات ويخرج.
بدوره قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن خروج رئيس الوزراء مرتبط بحضور اجتماع ضروري مرتبط بالمصلحة العامة.
ليرد المصري عليه بأن حسان يغادر في كل جلسة.
-
أخبار متعلقة
-
النائب العرموطي يتعرض لوعكة صحية تحت القبة
-
القاضي: في ذكرى البيعة والوفاء نؤكد التزامنا بمواصلة العمل والبذل من أجل رفعة الأردن
-
عطية يدين قرارات إسرائيلية خطيرة تمس الوضع القانوني للضفة الغربية
-
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الغاز لسنة 2025
-
"الطاقة النيابية" تشارك بورشة حوارات العدالة في البحر الميت
-
"الطاقة النيابية" تشارك في ورشة حوارات العدالة بالبحر الميت
-
الأردن.. مقترح نيابي بتقييد استخدام منصات التواصل لمن هم دون 16 عاما
-
الخشمان: البيان الأردني–التركي يحدد أولويات واضحة في ملفات الإقليم