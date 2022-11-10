الخميس 10-11-2022
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الخميس، 10-11-2022 10:39 ص

نائب: 3 أطباء يخدمون أكثر من 500 مراجع بطوارئ مستشفى الامير فيصل

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الوكيل الإخباري - وجه النائب المحامي صالح عبد الكريم العرموطي مجموعة من الاسئلة إلى وزير الصحة حول واقع مستشفى الأمير فيصل في مدينة الرصيفة بمحافظة الزرقاء.

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وأشار العرموطي في الى معاناة المستشفى من نقص واضح في عدد من التخصصات الطبية، ونقص في عدد الأطباء بقسم الطوارئ وعددهم 3 أطباء فقط يخدمون أكثر من 500 مراجع يوميا، بالإضافة الى ارتفاع كبير في السعة الاستيعابية حيث ان المستشفى أنشئ لخدمة 250 ألف شخص، لكنه يخدم حاليا أكثر من مليون شخص.


تاليا الاسئلة:
استنادا لأحكـام المـادة (96) مـن الدستور وعمـلاً بأحكـام المـادة (١١٨) مـن النظـام الـداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الصحة:
- نص السؤال:


1. هل لدى وزارة الصحة النية لتقديم دعم سريع وعاجل لمستشفى الأمير فيصل في منطقة ياجوز الذي يعاني من نقص واضح في عدد من التخصصات الطبية وخاصة تخصص القلب والأعصاب وفي الأجهزة ويحتاج إلى توسعة شاملة.


۲. هل تعلم الوزارة أن مجلس محافظة الزرقاء قد نفذ مشروع توسعة الطابق الرابع في المستشفى ومشروع شراء الأجهزة الطبية.


3-هل تعلم الوزارة أن نسبة الأشغال في المستشفى تزيد عن ٩٠٪ وأن هناك اكتظاظ شديد في المستشفى خاصة في قسم الإسعاف والطوارئ وهناك نقص شديد في عدد الكادر الطبي والتمريضي وفي عدد الأسرة.


4. هل صحيح أن وزارة الصحة لم تلبي حاجات المستشفى من الكوادر على الرغم المطالبات المستمرة والمتكررة.


5-هل تعلم الوزارة أن مستشفى فيصل قد أُنشئ قبل أكثر من ٢٥ عاماً ليخدم ٢٥٠ ألف مواطن إلا أنه الآن يقدم خدماته الصحية لما يناهز المليون مواطن فماذا لدى الوزارة خطط لمعالجة هذا الأمر.


6. هل تعلم الوزارة أن عدد المراجعين يوميا في قسم الإسعاف والطوارئ يزيد عن 500 مواطن في ظل وجد 3 أطباء في القسم.


7 -هل هناك نية لدى الوزارة لإنشاء مستشفى ثالث غرب مدينة الزرقاء
النائب المحامي

صالح عبد الكريم العرموطي


 




 

 


 

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