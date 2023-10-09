نجاح باهر لحملة التبرع بالدم برعاية حزب الإتحاد الوطني الأردني

الوكيل الإخباري - اختتمت حملة التبرع بالدم، التي نظمها حزب الإتحاد الوطني الأردني بالتعاون مع الهلال الأحمر، بنجاح كبير ومشاركة شعبية واسعة.



استجاب جمع غفير من المواطنين لدعوة الحزب وشاركوا في الحملة، مؤكدين بذلك التزامهم وتكاتفهم مع إخوانهم في غزة.

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الحملة، التي أُطلقت تحت شعار "قطرة دم تساوي للكثير حياة"، أكدت على أهمية كل قطرة دم تتبرع بها ودورها في إنقاذ حياة الكثيرين.



أشادت الجهات المنظمة بالتجاوب الكبير من قبل المواطنين، وأكدت أن هذه المبادرة تعكس روح التضامن والتكافل التي تميز المجتمع الأردني.



وفي ختام الحملة، قدم حزب الإتحاد الوطني الأردني شكره لكل من ساهم وشارك في هذا العمل الإنساني، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تؤكد على الوحدة والتكاتف بين أبناء الوطن.



















