الإثنين 09-10-2023
الوكيل الاخباري

إعلان أسماء المرشحين للمنح الدراسية الخارجية

الحنيطي يستقبل وكيل الأمين العام والمنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة

القناة 12 الإسرائيلية: 9 مصابين جراء سقوط صواريخ على القدس

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين توخي الحيطة والحذر

تعديل دوام المدارس في الاردن

الأردن يُشدد على ضرورة تحقيق التهدئة في غزة

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأميركي لبحث آخر التطورات في المنطقة

مقتل متسللين من لبنان بنيران جيش الاحتلال

جيش الاحتلال: تقارير عن تسلل عناصر من لبنان إلى الجليل

التربية تعلن موعد التسجيل لتكميلية التوجيهي

الإثنين، 09-10-2023 04:03 م

نجاح باهر لحملة التبرع بالدم برعاية حزب الإتحاد الوطني الأردني

WhatsApp Image 2023-10-09 at 3.55.41 PM (2)


الوكيل الإخباري - اختتمت حملة التبرع بالدم، التي نظمها حزب الإتحاد الوطني الأردني بالتعاون مع الهلال الأحمر، بنجاح كبير ومشاركة شعبية واسعة. 

استجاب جمع غفير من المواطنين لدعوة الحزب وشاركوا في الحملة، مؤكدين بذلك التزامهم وتكاتفهم مع إخوانهم في غزة.

اضافة اعلان

الحملة، التي أُطلقت تحت شعار "قطرة دم تساوي للكثير حياة"، أكدت على أهمية كل قطرة دم تتبرع بها ودورها في إنقاذ حياة الكثيرين.

أشادت الجهات المنظمة بالتجاوب الكبير من قبل المواطنين، وأكدت أن هذه المبادرة تعكس روح التضامن والتكافل التي تميز المجتمع الأردني. 

وفي ختام الحملة، قدم حزب الإتحاد الوطني الأردني شكره لكل من ساهم وشارك في هذا العمل الإنساني، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تؤكد على الوحدة والتكاتف بين أبناء الوطن.









 




 

 


 

إقرأ ايضا
ZZGeMLxVVPQX9NCN8GiP3x1KeW5lhJ9KpKPSHXfD

زيادين يعلن ترشحه للنائب الثاني لرئيس النواب

WhatsApp Image 2023-10-09 at 2.33.09 PM

"العهد النيابية": نقف خلف مواقف الملك الداعمة للفلسطينيين

WhatsApp Image 2023-10-09 at 1.55.32 PM

"البرنامج النيابية": متضامنون مع الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

WhatsApp Image 2023-10-09 at 11.54.14 AM

حملة وطنية للتبرع بالدم برعاية حزب الإتحاد الوطني الأردني والهلال الأحمر من أجل غزة

WhatsApp Image 2023-10-08 at 4.22.04 PM (1)

"الائتلاف النيابية" تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

WhatsApp Image 2023-10-08 at 4.30.57 PM

حزب الاتحاد الوطني في زيارة استثنائية لنادي السلط الرياضي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-10-09 at 11.54.14 AM

حملة وطنية للتبرع بالدم برعاية حزب الإتحاد الوطني الأردني والهلال الأحمر من أجل غزة

WhatsApp Image 2023-10-08 at 4.30.57 PM

حزب الاتحاد الوطني في زيارة استثنائية لنادي السلط الرياضي

WhatsApp Image 2023-10-07 at 11.50.16 PM

حزب الاتحاد الوطني الأردني يعلن دعمه المطلق للقضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال

WhatsApp Image 2023-10-03 at 2.10.41 PM

النعيمات وشريم وحزب الاتحاد الوطني في ضيافة الديوان الملكي العامر لحل قضية المتعثرين

WhatsApp Image 2023-09-28 at 3.47.41 PM

حزب الإتحاد الوطني يسلط الضوء على السياحة الشمولية في يوم السياحة العالمي بمشاركة ذوي الإعاقة في عجلون

WhatsApp Image 2023-09-21 at 1.13.12 PM

بيان صادر عن حزب الإتحاد الوطني الأردني