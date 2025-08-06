"نساء تحت القبة".. منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التأثير النسائي في الحياة البرلمانية

07:08 م

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الوكيل الإخباري- نظّمت مؤسسة وستمنستر للديمقراطية (WFD)، اليوم، مائدة مستديرة بعنوان "نساء تحت القبة: تبادل الخبرات لتعزيز القيادة والتأثير"، وذلك في فندق الإنتركونتننتال – عمّان، بمشاركة نخبة من عضوات مجلس النواب الأردني، الحاليات والسابقات، إلى جانب ناشطات سياسيات وخبيرات في العمل البرلماني. اضافة اعلان





وهدفت الفعالية إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير أدوات عملية تسهم في رفع كفاءة التأثير السياسي للمرأة الأردنية، في إطار دعم البرلمانات الشاملة والممثلة لكافة مكونات المجتمع.



وافتُتحت الفعالية بكلمات ترحيبية، تلتها مداخلة لرئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، الدكتورة تمارا ناصر الدين، التي شددت على أهمية التضامن وبناء التحالفات بين النساء البرلمانيات، مؤكدة أن "العمل المشترك يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الدور السياسي للمرأة في مختلف الميادين".



وحضر اللقاء عدد من عضوات الملتقى، ما أضفى طابعًا عمليًا على النقاشات، وساهم في تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه البرلمانيات الأردنيات.



وتضمّن البرنامج جلستين حواريتين رئيسيتين، حيث تناولت الجلسة الأولى تجارب البرلمانيات الأردنيات من خلال استعراض قصص النجاح، وتسليط الضوء على التحديات التي واجهنها خلال العمل النيابي، إلى جانب بحث أثر الانتماء الحزبي على الأداء البرلماني.



أما الجلسة الثانية فركّزت على أهمية بناء التحالفات داخل البرلمان وخارجه، والدور الحيوي الذي تؤديه الشبكات النسائية البرلمانية، بالإضافة إلى آليات التعاون مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والناشطات السياسيات، واستراتيجيات التأثير في البيئة السياسية.



وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة برامج تنفذها مؤسسة WFD لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وبناء قدراتها في مجالات القيادة، وصنع القرار، والتأثير البرلماني الفاعل.