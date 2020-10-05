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الإثنين، 05-10-2020 09:28 ص

نشر جداول الناخبين النهائية ونماذج الترشح

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الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني، الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات النيابية العامة للمجلس 19، المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

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وأتاحت الهيئة الجداول النهائية للناخبين أيضا، عبر خدمة الاستعلام عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم المجاني 94455؛ والاستعلام من خلال مركز الاتصال الخاص بالهيئة 117100.

 

وزوّدت الهيئة رؤساء لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية بالجداول النهائية للناخبين، عملا بأحكام المادة (6) الفقرة (ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديله رقم (6) لسنة 2016 وتعديله، والتي تنص على: "تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته".

 

وبينت الهيئة أن عدد الناخبين للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر بلغ (4,647,835) ناخبا، منهم (2,200,456) ذكور و (2,447,379) اناث.


 




 

 


 

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