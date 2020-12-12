نفي صورة نسبت لرئيس مجلس النواب تحت القبة

الوكيل الإخباري - أكد المكتب الاعلامي في مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من ورقة منسوبة لرئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، أمر عار عن الصحة ويحمل تلفيقاً مسيئاً.



ويأتي تأكيد المكتب الاعلامي بالتزامن مع تأكيد من الزميل المصور ملتقط صورة الورقة المعنية والذي أوضح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الورقة لا تعود لرئيس مجلس النواب وقد تفاجئ بنسبها لرئيس المجلس وأن الحديث عار عن الصحة في تلفيق الورقة لرئيس المجلس.

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وأوضح المكتب في تصريح اليوم السبت أن العلاقة مع وسائل الإعلام مبنية على الثقة والاحترام واستقاء المعلومة الصحيحة، لا تضليل الرأي العام.



