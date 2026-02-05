نقاش نيابي حول شرط السيارة الحديثة وشمول الأسر الفقيرة بالتأمين الصحي

01:13 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763386 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شهد اجتماع لجنة الصحة والغذاء النيابية نقاشاً موسعاً حول شرط امتلاك السيارة الحديثة وتأثيره على شمول الأسر الفقيرة بالتأمين الصحي، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وبرئاسة النائب أحمد السراحنة. اضافة اعلان





وأثار عدد من النواب خلال الاجتماع قضية إعفاء المواطنين من التأمين الصحي في حال امتلاكهم سيارة حديثة، معتبرين أن هذا الشرط يضع شريحة واسعة من الأردنيين أمام واقع صعب، في ظل اعتماد الكثير منهم على العمل عبر تطبيقات التوصيل للأفراد أو الطعام، والتي تشترط بدورها امتلاك مركبات حديثة.



وأكد النواب أن المواطن أصبح بين فكي كماشة؛ فإما شراء مركبة حديثة لتأمين فرصة عمل وإعالة أسرته، فيُحرم بالمقابل من التأمين الصحي، أو عدم امتلاك سيارة حديثة وبالتالي فقدان مصدر الدخل وعدم القدرة على العمل.



من جهتهما، طمأن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الأردنيين بأن الحكومة تعمل على إعداد معادلة شاملة لملف التأمين الصحي، سيتم إقرارها قبل نهاية عام 2026، وبما يراعي العدالة الاجتماعية وظروف العمل الحديثة، ويحقق التوازن بين معايير الاستحقاق والواقع المعيشي للمواطنين.



وأكد الوزيران أن ملف التأمين الصحي يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشددين على أن الهدف هو توسيع مظلة الحماية الصحية للأردنيين، وضمان وصولها إلى مستحقيها.

تم نسخ الرابط





