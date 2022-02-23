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نقيب المهندسين الزراعيين : إجراءات ‏وزارة العمل أوقفت ‏برنامج تدريب حديثي التخرج

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الأربعاء، 23-02-2022 04:31 م

نقيب المهندسين الزراعيين : إجراءات ‏وزارة العمل أوقفت ‏برنامج تدريب حديثي التخرج

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الوكيل الاخباري - قال المهندس عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين إن الإجراءات التي قامت بها وزارة ‏العمل تسببت بتأجيل اطلاق برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج والذي بدا العمل ‏به منذ عدة سنوات ودرّب آلاف المهندسين الزراعيين واستحدث عشرات ‏المشاريع الزراعية التي ساهمت في الحد من ظاهرة البطالة في صفوف الزملاء.‏

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ولفت الفلاحات الى ان النقابة تقدمت بطلب تجديد تمويل لبرنامج تدريب حديثي التخرج المنتهي ‏بالتوظيف والممول بالشراكة مع وزارة العمل (هيئة تنمية وتطوير المهارات) ولم تصدر الموافقة على تجديد التمويل حتى الآن بسبب تأخر اصدار الميزانية.


‏‏ وأضاف الفلاحات أن النقابة خاطبت معالي وزير العمل بالعديد من الكتب ‏الرسمية وتم عقد العديد من اللقاءات مع وزراء العمل لتسريع الإجراءات وضمان تدريب ‏الزملاء حديثي التخرج الذين يصل عددهم سنويا الى اكثر من ألف مهندس ومهندسة زراعية .


وشدد الفلاحات على ان مجلس النقابة قرر اطلاق البرنامج التدريبي الجديد المطروح حاليا ‏والممول بالكامل من النقابة مع الاحتفاظ بحق الزملاء المشاركين فيه بالاستفادة من الدورات ‏القادمة من البرنامج حال تمت الموافقة عليه من الوزير والممول من هيئة تنمية وتطوير المهارات حرصا ‏من مجلس النقابة على ادراك الزملاء للمواسم الزراعية ومواعيد طلب الشركات للمتدربين .


واكد الفلاحات على ان النقابة لن يثنيها أي شي عن القيام بواجباتها تجاه أعضائها في تأمين ‏التدريب اللازم للزملاء وتامين الدورات اللازمة على الرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها ‏الجميع خصوصا في القطاع الزراعي.

 




 

 


 

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