نواب الإصلاح يغيبون عن جلسة النواب الاثنين

الوكيل الإخباري - شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، والتي تعقد في هذه الأثناء غياب نواب كتلة الإصلاح.

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وجاء غياب نواب الكتلة بسبب قرار تجميد النائب حسن الرياطي.

بدوره أكد النائب صالح العرموطي في تصريحات سابقة أن النواب عن التحالف الوطني للإصلاح سيقاطعون جلسة مجلس النواب المقبلة.



وقال العرموطي لـ"الوكيل الإخباري"، إن المقاطعة تأتي بعد قرار تجميد النائب حسن الرياطي لمدة عامين، واصفا القرار بالظالم والمجحف.



وأضاف أن النواب يدرسون خيارات أخرى ردا على قرار تجميد الرياطي في حال استمر القرار وعدم مراجعته.



وأشار إلى أن جهود الإصلاح بين النواب أطراف الخلاف ما زالت مستمرة حتى الآن لكنها لم تثمر عن التوصل إلى حل ينهي القضية.



وبيّن العرموطي أن مقاطعة الجلسات ستتوقف فور النظر بقرار تجميد الرياطي.



وقرر مجلس النواب، الاثنين الماضي، في جلسة سرية تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين إثر المشاجرة تحت القبة خلال مناقشة التعديلات الدستورية.