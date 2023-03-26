نواب: الإعفاءات الطبية لا زالت موقوفة.. والصفدي يؤكد حسم الملف

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أنه بإمكان أعضاء المجلس الراغبين بالحصول على إعفاءات طبية التواصل مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة. اضافة اعلان





وقال الصفدي خلال جلسة تشريعية للمجلس، اليوم الأحد، إنه تم حل قضية الإعفاءات الطبية ويمكن الحصول عليها اعتبارا من اليوم.



وكان عدد من النواب اشتكوا من عدم قدرتهم على الحصول على الإعفاءات الطبية وتجديدها على الرغم من الاتفاق مع الحكومة بشأنها منذ الأسبوع الماضي.



وأشار النواب إلى أن الإعفاءات ما زالت لغاية اللحظة موقوفة ولا يوجد قرار فيها، لافتين إلى حاجة المواطنين إليها.

