نواب البترا يطالبون بتحسين الوضع المائي

الوكيل الإخباري

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- قالت النائب عائشة الحسنات، إن نواب لواء البترا طالبوا بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة تكرار انقطاع المياه عن اللواء، والعمل على زيادة كميات ضخ المياه للواء.جاء ذلك خلال لقاء جمع النواب عائشة الحسنات والدكتور محمد الهلالات ومحمود الفرجات بوزير المياه والري المهندس محمد النجار، استعرضوا خلاله أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع المياه في المنطقة.وأشارت الحسنات إلى أن مشكلة انقطاع المياه التي يعاني منها أبناء اللواء ليست بجديدة وعلى الحكومة معالجتها بشكل جذري لا سيما وأن اللواء من المناطق الحيوية التي تتمتع بزخم سياحي كبير.وأكدت أن الوزير النجار وعد بزيادة كميات ضخ المياه للواء البترا، والذي عانى خلال الآونة الأخيرة من انقطاعات متكررة، بسبب تدني انتاجية الآبار المزودة للمنطقة.بدورهما قال النائبان محمد الهلالات ومحمود الفرجات إن لواء البترا عانى في الفترة الأخيرة من ضعف شديد في وصول المياه إلى منازل المواطنين والمنشآت السياحية، ما حدا بالأهالي والمستثمرين الى شراء صهاريج المياه على حسابهم الخاص.وبحسب الحسنات، أكد النجار ان الوزارة ستقوم باعادة دراسة الوضع المائي للواء والعمل على زيادة حصته من المياه، لافتا الى ان مصادرنا المائية بتناقص مستمر مما يدعو الى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتلك المشكلة .