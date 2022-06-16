الخميس 16-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يقتحم بلدة سلوان في القدس

الدفاع المدني: اخماد 99 حريق خلال 24 ساعة

المعونة الوطنية: دعم مالي لكل المستفيدين من الصندوق

البلبيسي: الاستغناء عن مراكز مخصصة للتطعيم ضد كورونا لضعف الإقبال

الاحتلال يمتنع عن نشر نتائج تحقيق الاعتداء على جنازة أبو عاقلة

مصدر حكومي : لا رفع على أسعار الدخان العام الحالي

الحكومة تقترض 225 مليون دينار سندات وأذونات خزينة الشهر الحالي

مصدر يكشف حقيقة فرض رسوم على استخدام طرق في عمّان

تنظيم النقل البري: دعم لمشغلي وسائط النقل بشروط محددة

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل يعرب الصرايرة

الخميس، 16-06-2022 10:48 ص

نواب البترا يطالبون بتحسين الوضع المائي

thumbs_b_c_c4439e3a913a42e44b0510cb699204e4


الوكيل الإخباري - قالت النائب عائشة الحسنات، إن نواب لواء البترا طالبوا بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة تكرار انقطاع المياه عن اللواء، والعمل على زيادة كميات ضخ المياه للواء.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقاء جمع النواب عائشة الحسنات والدكتور محمد الهلالات ومحمود الفرجات بوزير المياه والري المهندس محمد النجار، استعرضوا خلاله أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع المياه في المنطقة.

وأشارت الحسنات إلى أن مشكلة انقطاع المياه التي يعاني منها أبناء اللواء ليست بجديدة وعلى الحكومة معالجتها بشكل جذري لا سيما وأن اللواء من المناطق الحيوية التي تتمتع بزخم سياحي كبير.

وأكدت أن الوزير النجار وعد بزيادة كميات ضخ المياه للواء البترا، والذي عانى خلال الآونة الأخيرة من انقطاعات متكررة، بسبب تدني انتاجية الآبار المزودة للمنطقة.

بدورهما قال النائبان محمد الهلالات ومحمود الفرجات إن لواء البترا عانى في الفترة الأخيرة من ضعف شديد في وصول المياه إلى منازل المواطنين والمنشآت السياحية، ما حدا بالأهالي والمستثمرين الى شراء صهاريج المياه على حسابهم الخاص.

وبحسب الحسنات، أكد النجار ان الوزارة ستقوم باعادة دراسة الوضع المائي للواء والعمل على زيادة حصته من المياه، لافتا الى ان مصادرنا المائية بتناقص مستمر مما يدعو الى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتلك المشكلة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A9908

استنكار نيابي لحادثة الاعتداء على معلمتين في عجلون

15192052103f9434b15ac1296bd414d8c34d49f5a9

دعوة لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

1655291357013

النائب الطباشات: الأردن أقر مبكرا تشريعات للحفاظ على البيئة

01

الفايز يلتقي عددا من سفراء الدول الصديقة لدى المملكة

امتحانات

التعليم النيابية تناقش اليوم استعداد وزارة التربية لعقد امتحان التوجيهي

1655209480267

الفايز يلتقي أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي

أخبار متعلقة
M63A9908

استنكار نيابي لحادثة الاعتداء على معلمتين في عجلون

1655291357013

النائب الطباشات: الأردن أقر مبكرا تشريعات للحفاظ على البيئة

2936360b5f3d2f9087f8a8855baa85e0

سؤال نيابي حول المكافآت والعلاوات في البلقاء التطبيقية

3

الهواري: افتتاح مستشفى الطفيلة قريبا

1652875044813

الأميرة دانا فراس تلتقي لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان

434416_6_1649760063

العرموطي يسأل الحكومة حول نقص المواد الغذائية وأسعار الدجاج