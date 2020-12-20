نواب العقبة يوجهون رسالة لرئيس الوزراء

الوكيل الإخباري - وجه نواب محافظة العقبة (عبيد ياسين وحسن الرياطي وحازم المجالي وروعة الغرابلي) رسالة الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة طالبوا من خلالها بإعطاء ابناء مدينة العقبة والقرى المجاورة اولوية التعيين في المستشفى الميداني الجديد بالمحافظة ، في ظل ما يعانونه من شح بالوظائف وقلة فرص العمل المتاحة .



وبينو في رسالتهم، ان العقبة تزخر بالعديد من التخصصات العلمية والمؤهلات التي تؤهل ابناء المحافظة لشغل الشواغر المطلوبة في مستشفى العقبة الميداني.

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وبينو ان مثل هذا القرار سيكون له اثر ايجابي مباشر على رفع مؤشر التنمية داخل المدينة وتخفيف نسبة البطالة .



