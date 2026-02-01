الأحد 2026-02-01 04:25 م

نواب جبهة العمل الإسلامي ينسحبون من تحت القبة

ا
أرشيفية
 
الأحد، 01-02-2026 02:40 م

الوكيل الإخباري - انسحب نواب جبهة العمل الإسلامي، اليوم الأحد، من جلسة مجلس النواب التشريعية، التي خصصت لمناقشة اتفاقيات موقعة بين الحكومة وحكومات أخرى، تتعلق بتسليم الأشخاص والمساعدة القانونية والقضائية في المسائل الجزائية.

اضافة اعلان


وجاء قرار الانسحاب عقب تصويت المجلس على مقترح يقضي بمناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية بشكل مباشر، دون إحالته إلى اللجنة المختصة وفق الإجراءات التشريعية المعتادة.

 

بدوره اعتبر رئيس الجلسة النائب خميس عطية على أن قرار المجلس بالشروع في مناقشة القانون تحت القبة والتصويت عليه لا يخالف النظام الداخلي للمجلس ولا الدستور الأردني.

 

وقال عطية ردا على انسحاب النواب، إن هذا الأمر حدث في مجالس نيابية سابقة.


وكان صوّت المجلس على إقرار مشروع قانون الاتفاقية بمجمله.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

"النواب" يُقرّ مشاريع قوانين ويُحيل "وادي الأردن" و"التربية والموارد البشرية" إلى اللجان المُختصة

شؤون برلمانية "النواب" يُقرّ مشاريع قوانين ويُحيل "وادي الأردن" و"التربية والموارد البشرية" إلى اللجان المُختصة

ن

أخبار الشركات شركة بوابة البرق للحوسبة السحابية توقّع عقداً استراتيجياً لتقديم خدمات SAP مع شركة نبراس للطاقة

ب

أخبار محلية مزارعو الكرك يقبلون على زراعة البقوليات

الحرم المكي الشريف

منوعات مقطع مصوّر يكشف عن آلية تنظيف سطح الكعبة المشرفة

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية وحكومات عربية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية وحكومات عربية

الأردن .. 35 تاجرًا ومروجًا في قبضة مكافحة المخدرات خلال أيام

أخبار محلية الأردن .. 35 تاجرًا ومروجًا في قبضة مكافحة المخدرات خلال أيام

وزير الداخلية يتفقد مديرية أحوال وجوازات إربد

أخبار محلية وزير الداخلية يتفقد مديرية أحوال وجوازات إربد

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع



 






الأكثر مشاهدة