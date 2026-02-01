نواب جبهة العمل الإسلامي ينسحبون من تحت القبة

وجاء قرار الانسحاب عقب تصويت المجلس على مقترح يقضي بمناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية بشكل مباشر، دون إحالته إلى اللجنة المختصة وفق الإجراءات التشريعية المعتادة.
وكان صوّت المجلس على إقرار مشروع قانون الاتفاقية بمجمله.
