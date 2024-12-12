نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب

الوكيل الإخباري- شهد مجلس النواب الأردني سلسلة من الاجتماعات لانتخاب رؤساء ونواب ومقرري لجانه الدائمة، حيث حقق نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني حضورًا مميزًا من خلال تبوء مناصب قيادية تعكس ثقة زملائهم وإسهاماتهم في العمل النيابي.



وقد أسفرت الانتخابات عن فوز النائب أيمن البداودة برئاسة لجنة الخدمات العامة والنقل، والنائب سليمان السعود برئاسة لجنة فلسطين، في دلالة واضحة على كفاءة نواب الحزب واهتمامهم بالقضايا الحيوية للوطن.



كما تم انتخاب النائب جهاد عبوي نائبًا لرئيس لجنة البيئة والمناخ، فيما حازت النائب رانيا أبو رمان على منصب مقرر اللجنة القانونية. وفي إنجاز إضافي يعزز مكانة الحزب داخل مجلس النواب، تم انتخاب النائب محمد المراعية مساعدًا لرئيس مجلس النواب (المكتب الدائم).



وفي هذا الإطار، أعرب رئيس حزب الاتحاد الوطني الأردني ورئيس مجلسه المركزي الكابتن محمد الخشمان عن فخره واعتزازه بإنجازات نواب الحزب، مشيرًا إلى أن هذه الثقة تعكس تفانيهم وإصرارهم على خدمة الوطن والمواطن من خلال العمل التشريعي والرقابي.



وأكد الكابتن الخشمان أن الحزب سيواصل دعمه الكامل لنوابه في تحمل مسؤولياتهم والعمل لتحقيق تطلعات الشعب الأردني.

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