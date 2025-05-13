نواب حزب الاتحاد الوطني يهنئون مجلس نقابة المهندسين الأردنيين المنتخب

وضم الوفد كلاً من سعادة الدكتور أيمن البدادوة، وسعادة الدكتورة رانيا أبو رمان، والمهندس جهاد عبوي، إلى جانب نائب الأمين العام للشؤون النقابية في الحزب المهندس عماد الحباشنة، حيث عبّروا عن اعتزازهم بالدور الوطني والمهني الذي تقوم به نقابة المهندسين، مؤكدين دعم الحزب الكامل لتعزيز العمل النقابي المسؤول والمشاركة في بناء الوطن.
وتمنى النواب وأعضاء الوفد التوفيق والنجاح للمجلس الجديد في أداء مهامه وتحقيق تطلعات المهندسين الأردنيين.
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