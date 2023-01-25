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الأربعاء، 25-01-2023 02:05 م

نواب: وزارة التربية بحاجة لتعيين 12 ألف معلم ومعلمة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

طالب عدد من النواب بتعيين المزيد من المعلمين في وزارة التربية والتعليم في ظل النقص الكبير بالشواغر.اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة التربية والشباب النيابية طالب الصرايرة، خلال مناقشة موازنة وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، إن الوزارة بحاجة لتعيين 12 ألف معلمة ومعلمة، داعيا إلى تعيين 4 آلاف شاغر في كل عام وعلى مدار 3 سنوات.

وأضاف أن التعليم الإضافي أدى إلى انحدار مستوى التعليم المقدم للطلبة في المدارس وذلك في ظل تغير المعلمين كل فصل وعدم استقرار العملية التعليمية.

بدورهم طالب نواب بضرورة الإسراع بتعيين المعلمين للحفاظ على سمعة التعليم الأردني وتحقيق الاستقرار في العملية التعليمية.

 




 

 


 

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