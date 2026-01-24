نواب يثمنون توجيهات الملك لتعزيز كفاءة القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- في إطار التحديث والتطوير المستمر للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي حظيت التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بإعداد استراتيجية وخارطة طريق لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة الأردنية بإشادة واسعة من قيادات مجلس النواب، الذين أكدوا أنها تمثل رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز كفاءة القوات المسلحة ورفع جاهزيتها، بما يواكب التحديات الأمنية والمتغيرات الإقليمية والدولية، ويكرس دور الجيش العربي في حماية أمن الأردن واستقراره.

