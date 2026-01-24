السبت 2026-01-24 08:17 م

نواب يثمنون توجيهات الملك لتعزيز كفاءة القوات المسلحة الأردنية

مجلس النواب
مجلس النواب
 
السبت، 24-01-2026 06:13 م

الوكيل الإخباري-   في إطار التحديث والتطوير المستمر للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي حظيت التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بإعداد استراتيجية وخارطة طريق لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة الأردنية بإشادة واسعة من قيادات مجلس النواب، الذين أكدوا أنها تمثل رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز كفاءة القوات المسلحة ورفع جاهزيتها، بما يواكب التحديات الأمنية والمتغيرات الإقليمية والدولية، ويكرس دور الجيش العربي في حماية أمن الأردن واستقراره.

اضافة اعلان


واكدوا النواب أن هذه التوجيهات تجسّد رؤية قيادية متقدمة تستهدف بناء قوات مسلحة قادرة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز كفاءة الجيش العربي واحترافيته وجاهزيته في حماية أمن الأردن ومصالحه الاستراتيجية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "مستقلة الانتخاب" تطلق برنامج بناء الهوية البصرية للأحزاب

وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني

أخبار محلية وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني

رسالة هامة من التربية إلى مدراء المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية

أخبار محلية تنويه حول موعد بدء الدوام في المدارس اعتباراً من الاحد

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: تعديل على دوام المدارس في رمضان

العيسوي يعزي عشائر العيسى والحراحشة والعتوم والمرازيق والشمالي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر العيسى والحراحشة والعتوم والمرازيق والشمالي

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية بيان صادر عن رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية- بشأن التوجيهات الملكية السامية بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية

ميناء حاويات العقبة تحتفي بإنجازها التشغيلي التاريخي بمناولة مليون حاوية نمطية

أخبار محلية ميناء حاويات العقبة تحتفي بإنجازها التشغيلي التاريخي بمناولة مليون حاوية نمطية

مجلس النواب

شؤون برلمانية نواب يثمنون توجيهات الملك لتعزيز كفاءة القوات المسلحة الأردنية



 






الأكثر مشاهدة