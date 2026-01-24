نواب يثمنون توجيهات الملك لتعزيز كفاءة القوات المسلحة الأردنية

واكدوا النواب أن هذه التوجيهات تجسّد رؤية قيادية متقدمة تستهدف بناء قوات مسلحة قادرة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز كفاءة الجيش العربي واحترافيته وجاهزيته في حماية أمن الأردن ومصالحه الاستراتيجية.
