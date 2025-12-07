الأحد 2025-12-07 12:10 م

نواب يدعون إلى ضبط التوقيف الإداري وعدم التوسع فيه

ت
جانب من الاجتماع
الأحد، 07-12-2025 11:34 ص
الوكيل الإخباري- دعا عدد من النواب إلى ضبط التوقيف الإداري وعدم التوسع في استخدام الصلاحيات من قبل الحكام الإداريين.اضافة اعلان


وقال النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لوزارة الداخلية لسنة 2026، اليوم الأحد، إنه يجب توضيح معايير التوقيف الإداري لضمان تطبيقها بشكل واضح وعادل بحق الموقوفين.

بدوره أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن الوزارة اتخذت الإجراءات التي من شأنها ترشيد التوقيف الإداري دون الإخلال بمتطلبات الأمن والنظام العام.

وأوضح الفراية أن متوسط عدد الموقوفين إداريا شهريا انخفض من 2200 إلى 1700 موقوفا خلال السنة الحالية 

وبيّن الوزير أن الوزارة تعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سقوط فتاة في عبارة بعمان

خاص بالوكيل شاهد :لحظة سقوط فتاة في عبارة بعمان .. والامانة : اغلقنا العبارة - فيديو

لال

فن ومشاهير علاء زلزلي يعود بعد غياب طويل ويطلق ألبومه الجديد

قفل

منوعات الفرن الكهربائي.. 3 طرق لتقليل فاتورة الكهرباء دون التأثير على الطهي

استقبلت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عددًا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية المنتسبين لدورة الإدارة العليا للضباط رقم (6)، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية المعتمد لدى معهد الإدارة والتدريب الل

أخبار محلية وزارة التخطيط تستقبل عددا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يوجِّه بإجراء توسعة وصيانة لمدرسة إربد الثانوية الشاملة للبنين

فل

منوعات عملية إنقاذ تحبس الأنفاس لعاملي تنظيف نوافذ في أمريكا

ت

شؤون برلمانية نواب يدعون إلى ضبط التوقيف الإداري وعدم التوسع فيه

رئيس الوزراء جعفر حسَّان يرافقه رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة / رئيس مجلس إعمار إربد.

أخبار محلية حسان يزور المعرض الدائم للمنتجات الزراعية في إربد



 






الأكثر مشاهدة