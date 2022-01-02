نواب يرفضون إضافة "الأردنيات" إلى الدستور: إضافتها لغو

الوكيل الإخباري - رفض نواب إضافة كلمة "الأردنيات" الواردة بالفصل الثاني في الدستور الأردني.

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وقالوا خلال جلسة نيابية، لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية، اليوم الأحد، إن إضافة الكلمة مجرد لغو إلى الدستور ولا يجوز اللغو فيه.

وأضافوا أن كلمة الأردنيين الواردة في الدستور الأردني تشمل الذكور والإناث كما أن الدستور منح المرأة حقوقها.

وأشاروا إلى أن إضافة كلمة "الأردنيات" قد تثير الشكوك والتخوف من تعديل القوانين مستقبلا والتي قد تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبين النواب أنها قد تهدف إلى إلغاء المساواة النسبية وصولا إلى المساواة المطلقة دون مراعاة للاختلاف الفطري بين الذكور والإناث وقد تطال قانون الأحوال الشخصية.