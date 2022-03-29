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الثلاثاء، 29-03-2022 11:38 ص

نواب يشكون عدم رد مدراء مكاتب الوزراء.. والحكومة ترد

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الوكيل الإخباري - اشتكى عدد من النواب عدم تعاون مدراء مكاتب الوزراء في الحكومة.

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وقالوا خلال جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، إن مدراء مكاتب الوزراء لا يجيبون على اتصالاتهم المتعلقة بطلب خدمات من الوزراء.

 

وأضافوا أن الحكومة لا تتعاون معهم بهذا الشأن، داعين إلى ضرورة التعاون بين الطرفين، قبل أن يؤكد رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي على مطالب النواب.

 

من جهته أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان على التعاون المستمر بين الحكومة ومجلس النواب.

 

وبيّن كريشان أنه سيتم التنبيه على مدراء مكاتب الوزراء بالرد على اتصالات النواب وتقديم الخدمة لهم قدر الإمكان.

 

وتابع أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة يشدد دوما خلال الاجتماعات على تعاون الوزراء مع النواب.

 

ويستكمل مجلس النواب في هذه الأثناء مناقشة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021.

 

 




 

 


 

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