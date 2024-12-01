نواب يطالبون الحكومة بإعادة الإعفاءات الطبية

وقال القطاونة خلال جلسة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن المواطن الأردني يعاني من قضية الإعفاءات الطبية، لافتا إلى انتهاء عدد من إعفاءات مرضى السرطان وهم توقفوا عن العلاج بسبب عدم منحهم إعفاءات جديدة.
وأضاف أنه يجب إعادة الإعفاءات الطبية لحين الوصول إلى التأمين الصحي الشامل للأردنيين.
وكان أيّد عدد من النواب ما تقدم به النائب القطاونة مؤكدين أن هذه القضية تؤرق المواطنين غير المؤمنين صحيا.
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