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نواب يطالبون الحكومة بإعادة الإعفاءات الطبية

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أرشيفية
الأحد، 01-12-2024 11:46 ص
الوكيل الإخباري- طالب النائب أحمد القطاونة بإعادة الإعفاءات الطبية كما كانت سابقا وعدم حصرها بعدد محدد مع إعادة تقديم طلبات الإعفاء عن طريق رئاسة الوزراء.اضافة اعلان


وقال القطاونة خلال جلسة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن المواطن الأردني يعاني من قضية الإعفاءات الطبية، لافتا إلى انتهاء عدد من إعفاءات مرضى السرطان وهم توقفوا عن العلاج بسبب عدم منحهم إعفاءات جديدة.

وأضاف أنه يجب إعادة الإعفاءات الطبية لحين الوصول إلى التأمين الصحي الشامل للأردنيين.

وكان أيّد عدد من النواب ما تقدم به النائب القطاونة مؤكدين أن هذه القضية تؤرق المواطنين غير المؤمنين صحيا.
 
gnews

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