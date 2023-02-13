نواب يطالبون الحكومة بالعمل على جذب الاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية

الوكيل الإخباري

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- طالب عدد من النواب الحكومة بإقامة مشاريع استثمارية في المحافظات والمناطق الأكثر حاجة.وقالوا خلال مناقشة قرار اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة لعام 2023، اليوم الاثنين، إنه بدلا من التفكير بإقامة المدينة الجديدة يجب التفكير بكيفية جذب الاستثمارات والتشغيل للأردنيين، لافتين إلى أنه يمكن إقامة العديد من المشاريع في المحافظات بدلا من إقامة هذه المدينة.وأضافوا أن إقامة المدينة الجديدة ستزيد من عجز الموازنات وزيادة المديونية على المملكة، لافتين إلى أن النمو الاقتصادي يتحقق باستغلال المواد الطبيعية والاستفادة منها وإنشاء المشاريع التنموية.وأشاروا إلى أن الاعتماد على الإيرادات الضريبية لن يحقق أي نمو للموازنة وأن الأوضاع الاقتصادية ستبقى كما هي في الأردن.وبيّن النواب أن الاهتمام بالقطاع الزراعي من شأنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وستوفر فرص عمل بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الذات ورفع الإيرادات.كما دعوا الحكومة إلى إيلاء الأشخاص في المناطق الأكثر حاجة اهتماما أكبر في التعيينات وتوفير فرص العمل من أجل تحقيق العدالة.