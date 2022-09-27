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الثلاثاء، 27-09-2022 11:25 ص

نواب يطالبون الحكومة بمراقبة محتوى نيتفلكس

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الوكيل الإخباري - وجه عدد من النواب مذكرة نيابية طالبوا فيها الحكومة بمراقبة المحتوى الذي تقدمه شركة نيتفلكس الأمريكية عبر خدمة البث عبر الإنترنت.

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وقالوا في المذكرة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إن الشركة توفر خدماتها بالوطن العربي وباشتراكات زهيدة تصل إلى 4 دولار شهريا، ويصل عدد مشتركيها إلى 137 مليون مشترك.

 

وأضافوا أن الشركة تبث المحتوى المخالف للقيم المجتمعية والدينية والتي تخالف فطرة الإنسان السوي وتؤدي إلى دمار الأسرة، داعين الحكومة إلى فرض رقابتها الصارمة على ما تبثه من مواد مخلة بالنظام العام والآداب.

 

 

 




 

 


 

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